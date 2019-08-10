Матч завершен
Брест
Брест
Отре 25
1:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кулурис 89
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2019, 21:00 МСК
10.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
23
Отре
Матиас Отре
25'
25'
87
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
74
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
24
Бааль
Людовик Бааль
17
Бен
Дени Бен
5
Шардонне
Брендан Шардонне
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
27
Маньетти
Уго Маньетти
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
72
10
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
89'
89'
90
39
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
88
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
18
Рохель
Агустин Рохель
78
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
5
Морейра
Стивен Морейра
11
Буагар
Кентен Буагар
38
Санна
Сам Санна
9
Саного
Яя Саного
35
Исека
Аарон Исека