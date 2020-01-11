Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Диаките 16
Диаките 21
2:5
Матч завершен
Брест
Брест
Кур 7
Шарбонье 72
Шарбонье 77
Кардона 85
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
11 янв. 2020, 22:00 МСК
11.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
11
Буагар
Кентен Буагар
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
21'
16'
21', 16'
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
9
Саного
Яя Саного
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
5
Морейра
Стивен Морейра
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
10
Исека
Аарон Исека
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
24
Бааль
Людовик Бааль
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
8
Кур
Йоанн Кур
7'
7'
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
72'
77'
72', 77'
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
85'
85'
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
18
Перро
Ромен Перро
5
Шардонне
Брендан Шардонне
27
Маньетти
Уго Маньетти
15
Менди
Александре Менди
25
Грандсир
Самуэль Грандсир