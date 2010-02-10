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Кубок Франции
Тулуза VS Брест
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Тулуза - Брест: 10 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2
Тулуза - Брест: 10 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/16 финала
Кубок Франции,
1/16 финала
Франция
10 февр. 2010, 20:00 МСК
10.02.2010, 20:00 МСК
среда
Составы
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Предварительный состав
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2
Брест
5
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1
Тулуза
1
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:00
Брест
0 : 1
Тулуза
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:00
Брест
0
Тулуза
1
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:00
Тулуза
3 : 1
Брест
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:00
Тулуза
3
Брест
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
20:00
Брест
0 : 0
Тулуза
02.05.2012
02 мая 2012
ср
20:00
Брест
0
Тулуза
0
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
21:00
Тулуза
0 : 0
Брест
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
21:00
Тулуза
0
Брест
0
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Брест
0 : 2
Тулуза
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Брест
0
Тулуза
2
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Брест
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Тулуза
2
Брест
0
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Брест
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
20:00
Тулуза
0
Брест
2
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
1
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
1
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
12 мая 2020, 16:20
«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков
#Тулуза
06 января 2020, 12:30
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07