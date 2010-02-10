Тулуза - Брест: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2

Тулуза - Брест: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
10 февр. 2010, 20:00 МСК
10.02.2010, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Тулуза
2
Брест
5
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Брест
1
Тулуза
1
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Брест
0 : 1
Тулуза
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Брест
0
Тулуза
1
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Тулуза
3 : 1
Брест
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Тулуза
3
Брест
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Брест
0 : 0
Тулуза
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Брест
0
Тулуза
0
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Тулуза
0 : 0
Брест
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Тулуза
0
Брест
0
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Брест
0 : 2
Тулуза
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Брест
0
Тулуза
2
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Тулуза
2 : 0
Брест
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Тулуза
2
Брест
0
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 20:00
Тулуза
0 : 2
Брест
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 20:00
Тулуза
0
Брест
2

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09 июня 2020, 18:07