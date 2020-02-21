Матч завершен
Ницца
Ницца
Уна 23
Дольберг 33
2:2
Матч завершен
Брест
Брест
Грандсир 45
Данте 53
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
21 февр. 2020, 21:00 МСК
21.02.2020, 21:00 МСК
пятница
Составы
Ницца
мин
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
4
Данте
Данте
53'
53'
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
21
Данило
Данило
90
10
Уна
Адам Уна
23'
23'
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
33'
33'
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
5
Дурмиси
Риза Дурмиси
23
Сарр
Маланг Сарр
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
6
Ваге
Мусса Ваге
22
Лусамба
Арно Лусамба
7
Маолида
Мизьян Маолида
Брест
мин
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
18
Перро
Ромен Перро
90
20
Бело
Гаэтан Бело
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
45'
45'
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
24
Бааль
Людовик Бааль
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
13
Ласн
Поль Ласн
23
Отре
Матиас Отре
27
Маньетти
Уго Маньетти
15
Менди
Александре Менди