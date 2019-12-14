Матч завершен
Брест
Брест
0:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
14 дек. 2019, 22:00 МСК
14.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
15
Менди
Александре Менди
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
18
Перро
Ромен Перро
17
Бен
Дени Бен
23
Отре
Матиас Отре
8
Кур
Йоанн Кур
27
Маньетти
Уго Маньетти
7
Белькебла
Харис Белькебла
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
10
Уна
Адам Уна
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
3
Льорис
Готье Льорис
21
Данило
Данило
22
Лусамба
Арно Лусамба
5
Тамезе
Адриен Тамезе
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
7
Маолида
Мизьян Маолида