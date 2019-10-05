Матч завершен
Брест
Брест
Фоссюрье 11
Кастеллетто 45
2:0
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
5 окт. 2019, 21:00 МСК
5.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Брест
мин
23
Отре
Матиас Отре
90
16
Леон
Донован Леон
90
18
Перро
Ромен Перро
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
11'
11'
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
45'
45'
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
Запасные
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
13
Ласн
Поль Ласн
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
15
Менди
Александре Менди
14
Кардона
Ирвин Кардона
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
24
Коад
Рено Коад
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
10
Гакпа
Марвин Гакпа
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
28
Кабит
Мануэль Кабит
25
Траоре
Адама Траоре
27
Булайя
Фарид Булайя
22
Лахссаини
Сами Лахссаини
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян