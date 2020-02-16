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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брест
Брест
Ласн 20
Шарбонье 38
Кардона 43
3:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Буанга 54
Диони 69
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
16 февр. 2020, 19:00 МСК
16.02.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Брест
мин
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
18
Перро
Ромен Перро
90
20
Бело
Гаэтан Бело
90
13
Ласн
Поль Ласн
20'
20'
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
38'
38'
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
43'
43'
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
24
Бааль
Людовик Бааль
17
Бен
Дени Бен
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
8
Кур
Йоанн Кур
27
Маньетти
Уго Маньетти
15
Менди
Александре Менди
Сент-Этьен
мин
31
Аби
Шарель Аби
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
20
Буанга
Денис Буанга
54'
54'
90
8
Камара
Махди Камара
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
26
Дебюши
Матье Дебюши
24
Перрен
Лоик Перрен
11
Силва
Габриэль Силва
15
Бенхедим
Билаль Бенхедим
14
Онора
Франк Онора
9
Диони
Луи Диони
69'