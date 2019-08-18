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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Буанга 83
1:1
Матч завершен
Брест
Брест
Фоссюрье 45
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
18 авг. 2019, 16:00 МСК
18.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Йоан Амель
Йоан Амель
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
2
Дебюши
Матье Дебюши
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
24
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Амума
Ромен Амума
65
10
Хазри
Вахби Хазри
75
4
Аолу
Жан-Эде Аолу
40
13
Трауко
Мигель Трауко
90
10
Буанга
Денис Буанга
83'
83'
90
2
Мукуди
Ароль Мукуди
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
23
Паленсия
Серхи Паленсия
31
Норден
Арно Норден
51
Юссуф
Зеду Юссуф
27
Берич
Роберт Берич
9
Диони
Луи Диони
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
23
Отре
Матиас Отре
70
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
79
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
84
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
45'
45'
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
24
Бааль
Людовик Бааль
5
Шардонне
Брендан Шардонне
13
Ласн
Поль Ласн
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
9
Майи
Кевин Майи