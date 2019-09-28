Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 26
Слимани 62
Мартиньш 73
Кейта 90
4:1
Матч завершен
Брест
Брест
Менди 77
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
28 сент. 2019, 21:00 МСК
28.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
73'
73'
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
26'
26'
90
20
Слимани
Ислам Слимани
62'
62'
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
12
Агилар
Рубен Агилар
3
Марипан
Гильермо Марипан
8
Силва
Адриен Силва
14
Кейта
Бальде Кейта
90'
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
7
Оникуру
Анри Оникуру
Брест
мин
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
8
Кур
Йоанн Кур
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
Запасные
15
Менди
Александре Менди
77'
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
14
Кардона
Ирвин Кардона