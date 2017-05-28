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Альберто Аквилани
№20
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Торино
5 : 3
Сассуоло
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Торино
5
Сассуоло
3
был в запасе
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
6 : 2
Кальяри
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Сассуоло
6
Кальяри
2
минуты: 1' - 75'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
13:30
Интер
1 : 2
Сассуоло
14.05.2017
14 мая 2017
вс
13:30
минуты: 86' - 90'
Интер
1
Сассуоло
2
минуты: 86' - 90'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 79'
Сассуоло
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 79'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:30
Сассуоло
2 : 2
Наполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
2
Наполи
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Аталанта
1
Сассуоло
1
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
22:45
Рома
3 : 1
Сассуоло
19.03.2017
19 марта 2017
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Сассуоло
1
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
14:30
Сассуоло
0 : 1
Болонья
12.03.2017
12 марта 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 63'
Сассуоло
0
Болонья
1
минуты: 1' - 63'
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Кротоне
0 : 0
Сассуоло
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Кротоне
0
Сассуоло
0
минуты: 65' - 90'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
21'
21'
21'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
20'
20'
20'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
1 : 3
Кьево
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Кьево
3
минуты: 1' - 90'
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Сассуоло
33'
33'
33'
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Ювентус
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Пескара
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Палермо
1
минуты: 1' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:00
Кротоне
2 : 1
Пескара
45'
45'
45'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:00
минуты: 16' - 90'
Кротоне
2
Пескара
1
минуты: 16' - 90'
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