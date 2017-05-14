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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Эдер 70
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Иеммелло 36
Иеммелло 50
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
14 мая 2017, 13:30 МСК
14.05.2017, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Андреолли
Марко Андреолли
78
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
45
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
6
Мариу
Жоау Мариу
45
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Сантон
Давиде Сантон
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
19
Банега
Эвер Банега
23
Эдер
Эдер
70'
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
86
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
16
Политано
Маттео Политано
77
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
36'
50'
36', 50'
66
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
30
Коста
Бриан Коста
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
5
Антеи
Лука Антеи
23
Гаццола
Марсело Гаццола
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
21
Аквилани
Альберто Аквилани
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
10
Матри
Алессандро Матри
11
Дефрель
Грегор Дефрель