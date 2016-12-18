Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Кандрева 47
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
18 дек. 2016, 14:30 МСК
18.12.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
60
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
22
Маццителли
Лука Маццителли
77
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
27
Риччи
Федерико Риччи
60
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
26
Терранова
Эмануэле Терранова
38
Эрлич
Мартин Эрлич
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
7
Миссироли
Симоне Миссироли
33
Франкини
Симоне Франкини
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
17
Пьерини
Николас Пьерини
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
47'
47'
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
6
Мариу
Жоау Мариу
69
5
Мело
Фелипе Мело
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
19
Банега
Эвер Банега
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль