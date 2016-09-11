Матч завершен
Пескара
Пескара
Баэбек 63
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 77
Икарди 90
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
11 сент. 2016, 21:45 МСК
11.09.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
7
Верре
Валерио Верре
68
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
31
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
57
17
Капрари
Джанлука Капрари
81
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
35
Кода
Андреа Кода
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
0
Аквилани
Альберто Аквилани
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
63'
9
Манай
Рей Манай
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
75
44
Перишич
Иван Перишич
75
1
Медель
Гари Медель
75
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
9
Икарди
Мауро Икарди
77'
90'
77', 90'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
95
Мянго
Сенна Мянго
5
Мело
Фелипе Мело
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани