Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Новая Зеландия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Пескара
Пескара
Баэбек 63
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 77
Икарди 90
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
11 сент. 2016, 21:45 МСК
11.09.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
7
Верре
Валерио Верре
68
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
31
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
57
17
Капрари
Джанлука Капрари
81
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
35
Кода
Андреа Кода
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
0
Аквилани
Альберто Аквилани
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
63'
9
Манай
Рей Манай
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
75
44
Перишич
Иван Перишич
75
1
Медель
Гари Медель
75
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
9
Икарди
Мауро Икарди
77'
90'
77', 90'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
95
Мянго
Сенна Мянго
5
Мело
Фелипе Мело
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани