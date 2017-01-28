Матч завершен
Интер
Милан
Д'Амбросио 23
Мариу 43
Эдер 73
3:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
28 янв. 2017, 22:45 МСК
28.01.2017, 22:45 МСК
суббота
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
23'
23'
85
87
Кандрева
Антонио Кандрева
76
44
Перишич
Иван Перишич
71
17
Медель
Гари Медель
90
6
Мариу
Жоау Мариу
43'
43'
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
19
Банега
Эвер Банега
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
23
Эдер
Эдер
73'
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
35
Кода
Андреа Кода
90
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
55
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
7
Верре
Валерио Верре
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
75
9
Кастанос
Григорис Кастанос
82
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
37
Гьембер
Норберт Гьембер
23
Малоку
Леонардо Малоку
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
21
Пепе
Симоне Пепе
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
20
Черри
Альберто Черри
30
Мурич
Роберт Мурич