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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Пескара
Пескара
0:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 76
Инглесе 85
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
1 окт. 2016, 19:00 МСК
1.10.2016, 19:00 МСК
суббота
Джанлука Манганьелло
Джанлука Манганьелло
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
16
Бругман
Гастон Бругман
84
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
7
Верре
Валерио Верре
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
74
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
9
Манай
Рей Манай
68
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
35
Кода
Андреа Кода
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
20
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Кристанте
Бриан Кристанте
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
30
Мурич
Роберт Мурич
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
81
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
63
45
Инглесе
Роберто Инглесе
85'
85'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
36
Коста
Филиппо Коста
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
27
Париджини
Витторио Париджини
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
76'