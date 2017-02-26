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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Бирса 12
Кастро 61
2:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
26 февр. 2017, 17:00 МСК
26.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
12'
12'
89
19
Кастро
Лукас Кастро
61'
61'
78
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
45
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
13
Иско
Мариано Иско
8
Радованович
Иван Радованович
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
35
Кода
Андреа Кода
90
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
62
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
7
Верре
Валерио Верре
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
20
Черри
Альберто Черри
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
62
Запасные
12
Альдегани
Габриэле Альдегани
83
Бово
Чезаре Бово
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
26
Виттурини
Давиде Виттурини
13
Мунтари
Салли Мунтари
21
Пепе
Симоне Пепе
16
Бругман
Гастон Бругман
28
Митрица
Александру Митрица
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич