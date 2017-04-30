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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 24
1:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Пелузо 20
Матри 34
Дункан 57
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
30 апр. 2017, 16:00 МСК
30.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
88
19
Барба
Федерико Барба
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
27
Тиам
Маме Тиам
64
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
88
Тельо
Андрес Тельо
79
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
24'
24'
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
5
Маури
Хосе Маури
11
Кроче
Даниэле Кроче
17
Зайц
Миха Зайц
18
Бульо
Давиде Бульо
7
Маккароне
Массимо Маккароне
25
Якупович
Арнел Якупович
Сассуоло
мин
32
Дункан
Альфред Дункан
57'
57'
79
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
20'
20'
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
75
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
27
Риччи
Федерико Риччи
75
10
Матри
Алессандро Матри
34'
34'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
30
Коста
Бриан Коста
40
Витали
Леонардо Витали
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
5
Антеи
Лука Антеи
20
Лирола
Поль Лирола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
16
Политано
Маттео Политано