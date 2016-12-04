Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Пеллегрини 22
Риччи 36
Рагуса 53
3:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
4 дек. 2016, 17:00 МСК
4.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
76
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
22'
22'
62
90
Рагуса
Антонио Рагуса
53'
53'
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
80
27
Риччи
Федерико Риччи
36'
36'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
17
Пьерини
Николас Пьерини
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
19
Барба
Федерико Барба
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
45
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
56
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
56
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе