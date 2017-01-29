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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 9
Хедира 25
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
29 янв. 2017, 17:00 МСК
29.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
59
22
Маццителли
Лука Маццителли
59
10
Матри
Алессандро Матри
75
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
23
Гаццола
Марсело Гаццола
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
55
Летшерт
Тимо Летшерт
27
Риччи
Федерико Риччи
32
Дункан
Альфред Дункан
12
Сенси
Стефано Сенси
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Ювентус
мин
6
Хедира
Сами Хедира
25'
25'
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Дибала
Пауло Дибала
77
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
9'
9'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
25
Нето
Нето
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
24
Ругани
Даниэле Ругани
14
Матиелло
Федерико Матиелло
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
28
Ринкон
Томас Ринкон
11
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
20
Пьяца
Марко Пьяца