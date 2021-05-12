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Серия А
Сассуоло VS Ювентус
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Сассуоло - Ювентус: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-
Сассуоло - Ювентус: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Ювентус
Турин
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-
Прошлые матчи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3
Сассуоло
1
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Сассуоло
3 : 3
Ювентус
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Сассуоло
3
Ювентус
3
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2
Сассуоло
2
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
Сассуоло
0
Ювентус
3
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
Ювентус
2 : 1
Сассуоло
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
Ювентус
2
Сассуоло
1
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Ювентус
7
Сассуоло
0
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
Сассуоло
1
Ювентус
3
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Ювентус
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0
Ювентус
2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
Ювентус
3
Сассуоло
1
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:45
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:45
Ювентус
1
Сассуоло
0
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Сассуоло
1 : 0
Ювентус
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Сассуоло
1
Ювентус
0
09.03.2015
09 марта 2015
пн
23:00
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
09.03.2015
09 марта 2015
пн
23:00
Ювентус
1
Сассуоло
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
21:45
Сассуоло
1 : 1
Ювентус
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
21:45
Сассуоло
1
Ювентус
1
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
21:45
Сассуоло
1
Ювентус
3
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
4 : 0
Сассуоло
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
4
Сассуоло
0
Новости
Ооочень далекий разбег мастера штрафных из «Порту». Разогнался – и пальнул между ног Роналду
#Сержиу Оливейра
10 марта, 02:19
Кьеза мазал по пустым воротам, но дотащил «Ювентус» до овертайма. А без него – вылет
#Федерико Кьеза
10 марта, 01:40
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
1
#Лига чемпионов
17 февраля, 23:48
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Роналду сыграл 600-й матч в высших дивизионах
14 марта, 22:09
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
Роналду впервые за 15 лет не забил в плей-офф ЛЧ
10 марта, 10:30
«Ювентус» вылетел от «Порту» в овертайме, играя в большинстве. Это его второй подряд вылет в 1/8 финала ЛЧ
10 марта, 01:43
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12
Впервые с апреля-2018 в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» забил не Роналду
18 февраля, 01:41