Сассуоло - Ювентус: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Ювентус: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-

Прошлые матчи

10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3
Сассуоло
1
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Сассуоло
3 : 3
Ювентус
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Сассуоло
3
Ювентус
3
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 14:30
Ювентус
2
Сассуоло
2
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 20:00
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 20:00
Сассуоло
0
Ювентус
3
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:00
Ювентус
2 : 1
Сассуоло
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:00
Ювентус
2
Сассуоло
1
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Ювентус
7 : 0
Сассуоло
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Ювентус
7
Сассуоло
0
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 13:30
Сассуоло
1
Ювентус
3
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 2
Ювентус
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0
Ювентус
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:00
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:00
Ювентус
3
Сассуоло
1
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:45
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:45
Ювентус
1
Сассуоло
0
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Сассуоло
1 : 0
Ювентус
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Сассуоло
1
Ювентус
0
09.03.2015 09 марта 2015 пн 23:00
Ювентус
1 : 0
Сассуоло
09.03.2015 09 марта 2015 пн 23:00
Ювентус
1
Сассуоло
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:45
Сассуоло
1 : 1
Ювентус
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:45
Сассуоло
1
Ювентус
1
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 21:45
Сассуоло
1
Ювентус
3
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 20:30
Ювентус
4 : 0
Сассуоло
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 20:30
Ювентус
4
Сассуоло
0

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