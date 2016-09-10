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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 5
Игуаин 10
Пьянич 27
3:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Антеи 33
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
10 сент. 2016, 19:00 МСК
10.09.2016, 19:00 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
1
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
72
5
Пьянич
Миралем Пьянич
27'
27'
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
5'
10'
5', 10'
70
21
Дибала
Пауло Дибала
87
Запасные
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
24
Ругани
Даниэле Ругани
22
Асамоа
Квадво Асамоа
72
Эрнанес
Эрнанес
70
Манджукич
Марио Манджукич
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
87
Пьяца
Марко Пьяца
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
33'
33'
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
47
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
57
90
Рагуса
Антонио Рагуса
80
10
Матри
Алессандро Матри
57
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
26
Терранова
Эмануэле Терранова
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
57
Миссироли
Симоне Миссироли
80
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
0
Иеммелло
Пьетро Иеммелло