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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 22
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
26 февр. 2017, 17:00 МСК
26.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
70
16
Политано
Маттео Политано
78
11
Дефрель
Грегор Дефрель
84
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
7
Миссироли
Симоне Миссироли
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
10
Матри
Алессандро Матри
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
23
Соса
Хосе Соса
87
33
Куцка
Юрай Куцка
65
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
70
Бакка
Карлос Бакка
22'
22'
76
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
73
Локателли
Мануэль Локателли
11
Окампос
Лукас Окампос
9
Лападула
Джанлука Лападула