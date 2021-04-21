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Серия А
Милан VS Сассуоло
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Милан - Сассуоло: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Милан
Милан
-:-
Милан - Сассуоло: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
21 апр. 2021, 19:30 МСК
21.04.2021, 19:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Прошлые матчи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1
Милан
2
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:45
Сассуоло
1 : 2
Милан
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:45
Сассуоло
1
Милан
2
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0
Сассуоло
0
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
Милан
1
Сассуоло
0
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
21:30
Сассуоло
1 : 4
Милан
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
21:30
Сассуоло
1
Милан
4
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
21:45
Милан
1
Сассуоло
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0
Милан
2
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0
Милан
1
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Милан
4 : 3
Сассуоло
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Милан
4
Сассуоло
3
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
2 : 0
Милан
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
2
Милан
0
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сассуоло
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
Милан
2
Сассуоло
1
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Сассуоло
3
Милан
2
13.01.2015
13 янв. 2015
вт
23:00
Милан
2 : 1
Сассуоло
13.01.2015
13 янв. 2015
вт
23:00
Милан
2
Сассуоло
1
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Милан
1
Сассуоло
2
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Милан
2 : 1
Сассуоло
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Милан
2
Сассуоло
1
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:45
Сассуоло
4 : 3
Милан
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:45
Сассуоло
4
Милан
3
Новости
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
#Златан Ибрагимович
03 марта, 15:00
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
#
Новости матча
Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивавший в Серии А
21 марта, 20:53
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:21
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:19