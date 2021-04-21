Милан - Сассуоло: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Милан
Милан
-:-

Милан - Сассуоло: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
21 апр. 2021, 19:30 МСК
21.04.2021, 19:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1
Милан
2
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
Сассуоло
1 : 2
Милан
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
Сассуоло
1
Милан
2
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Милан
0
Сассуоло
0
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1
Сассуоло
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1 : 4
Милан
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1
Милан
4
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Милан
1
Сассуоло
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
Сассуоло
0
Милан
2
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0
Милан
1
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Милан
4 : 3
Сассуоло
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Милан
4
Сассуоло
3
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
2 : 0
Милан
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
2
Милан
0
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
Милан
2 : 1
Сассуоло
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
Милан
2
Сассуоло
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Сассуоло
3
Милан
2
13.01.2015 13 янв. 2015 вт 23:00
Милан
2 : 1
Сассуоло
13.01.2015 13 янв. 2015 вт 23:00
Милан
2
Сассуоло
1
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Милан
1
Сассуоло
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Милан
2 : 1
Сассуоло
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Милан
2
Сассуоло
1
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:45
Сассуоло
4 : 3
Милан
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:45
Сассуоло
4
Милан
3

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