Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 9
Бакка 68
Локателли 73
Палетта 77
4:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Политано 10
Ачерби 54
Пеллегрини 56
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
2 окт. 2016, 19:00 МСК
2.10.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
77'
77'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
9'
9'
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
60
33
Куцка
Юрай Куцка
90
7
Адриано
Луис Адриано
45
70
Бакка
Карлос Бакка
68'
68'
83
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
96
Калабрия
Давиде Калабрия
23
Соса
Хосе Соса
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
73
Локателли
Мануэль Локателли
73'
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
9
Лападула
Джанлука Лападула
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
54'
54'
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
22
Маццителли
Лука Маццителли
68
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
56'
56'
82
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
78
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
16
Политано
Маттео Политано
10'
10'
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
13
Пелузо
Федерико Пелузо
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
8
Бьондини
Давиде Бьондини
27
Риччи
Федерико Риччи
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса