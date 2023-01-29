Милан - Сассуоло: 29 января 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
-:-

Милан - Сассуоло: 29 января 2023 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 20 тур

Серия А,

Италия
29 янв. 2023, -:- МСК
29.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:00
Сассуоло
0 : 3
Милан
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:00
Сассуоло
0
Милан
3
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 17:00
Милан
1 : 3
Сассуоло
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 17:00
Милан
1
Сассуоло
3
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
Милан
1
Сассуоло
2
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1
Милан
2
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
Сассуоло
1 : 2
Милан
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:45
Сассуоло
1
Милан
2
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Милан
0
Сассуоло
0
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1
Сассуоло
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1 : 4
Милан
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1
Милан
4
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Милан
1 : 1
Сассуоло
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Милан
1
Сассуоло
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 22:45
Сассуоло
0
Милан
2
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0
Милан
1
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Милан
4 : 3
Сассуоло
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Милан
4
Сассуоло
3
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
2 : 0
Милан
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
2
Милан
0
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
Милан
2 : 1
Сассуоло
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
Милан
2
Сассуоло
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Сассуоло
3 : 2
Милан
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Сассуоло
3
Милан
2
13.01.2015 13 янв. 2015 вт 23:00
Милан
2 : 1
Сассуоло
13.01.2015 13 янв. 2015 вт 23:00
Милан
2
Сассуоло
1
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Милан
1
Сассуоло
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Милан
2 : 1
Сассуоло
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Милан
2
Сассуоло
1
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:45
Сассуоло
4 : 3
Милан
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:45
Сассуоло
4
Милан
3

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