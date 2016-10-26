Матч завершен
Пескара
Пескара
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кальдара 60
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
77
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
20
Аквилани
Альберто Аквилани
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
58
16
Бругман
Гастон Бругман
65
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
9
Манай
Рей Манай
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
12
Альдегани
Габриэле Альдегани
35
Кода
Андреа Кода
13
Жупарич
Дарио Жупарич
21
Пепе
Симоне Пепе
6
Кристанте
Бриан Кристанте
10
Бенали
Ахмад Бенали
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
27
Петтинари
Стефано Петтинари
30
Мурич
Роберт Мурич
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
60'
60'
90
25
Конко
Абдулай Конко
90
93
Драме
Букари Драме
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
54
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
19
Кессье
Франк Кессье
83
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
76
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
5
Масиелло
Андреа Масиелло
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
88
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
29
Петанья
Андреа Петанья