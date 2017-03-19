Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 14
Грасси 69
Гомес 90
3:0
Матч завершен
Пескара
Пескара
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2017, 17:00 МСК
19.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
14'
90'
14', 90'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
63
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
88
Грасси
Альберто Грасси
69'
69'
85
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
29
Петанья
Андреа Петанья
63
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
31
Росси
Франческо Росси
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
19
Кессье
Франк Кессье
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
35
Кода
Андреа Кода
90
83
Бово
Чезаре Бово
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
13
Мунтари
Салли Мунтари
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
80
7
Верре
Валерио Верре
70
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
80
20
Черри
Альберто Черри
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
16
Бругман
Гастон Бругман
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич