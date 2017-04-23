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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 59
Маццителли 80
2:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 52
Милик 85
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
23 апр. 2017, 13:30 МСК
23.04.2017, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
45
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
45
25
Берарди
Доменико Берарди
59'
59'
79
Запасные
30
Коста
Бриан Коста
55
Летшерт
Тимо Летшерт
5
Антеи
Лука Антеи
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
8
Бьондини
Давиде Бьондини
21
Аквилани
Альберто Аквилани
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
22
Маццителли
Лука Маццителли
80'
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
85
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
52'
52'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
83
5
Аллан
Аллан
70
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
85'
32
Паволетти
Леонардо Паволетти