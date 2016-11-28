Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 42
1:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 82
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
28 нояб. 2016, 21:00 МСК
28.11.2016, 21:00 МСК
понедельник
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
78
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
42'
42'
86
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
65
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
71
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
22
Маццителли
Лука Маццителли
60
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
10
Матри
Алессандро Матри
90
16
Политано
Маттео Политано
38
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
27
Риччи
Федерико Риччи
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
11
Дефрель
Грегор Дефрель
82'
17
Пьерини
Николас Пьерини