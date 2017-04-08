Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кристанте 73
1:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Пеллегрини 36
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
8 апр. 2017, 19:00 МСК
8.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
45
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
73'
73'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
55
24
Конти
Андреа Конти
70
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
25
Конко
Абдулай Конко
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
36'
36'
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
12
Сенси
Стефано Сенси
63
90
Рагуса
Антонио Рагуса
80
11
Дефрель
Грегор Дефрель
36
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
13
Пелузо
Федерико Пелузо
5
Антеи
Лука Антеи
55
Летшерт
Тимо Летшерт
20
Лирола
Поль Лирола
21
Аквилани
Альберто Аквилани
27
Риччи
Федерико Риччи
32
Дункан
Альфред Дункан
22
Маццителли
Лука Маццителли
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
16
Политано
Маттео Политано