Матч завершен
Пескара
Пескара
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
52
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
20
Аквилани
Альберто Аквилани
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
7
Верре
Валерио Верре
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
63
10
Бенали
Ахмад Бенали
77
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
11
Дзампано
Франческо Дзампано
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
16
Бругман
Гастон Бругман
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
18
Петтинари
Стефано Петтинари
9
Манай
Рей Манай
30
Мурич
Роберт Мурич
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
73
21
Харт
Джо Харт
90
30
Араму
Маттиа Араму
45
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
6
Аква
Африйе Аква
90
31
Бойе
Лукас Бойе
66
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
13
Россеттини
Лука Россеттини
4
Кастан
Леандро Кастан
22
Оби
Жоэль Оби
14
Фальке
Яго Фальке
15
Бенасси
Марко Бенасси
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
9
Белотти
Андреа Белотти