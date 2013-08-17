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Кубок Италии
Торино VS Пескара
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Торино - Пескара: 17 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Торино
Турин
1:2
Торино - Пескара: 17 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Пескара
Пескара
Кубок Италии, 3 раунд
Кубок Италии,
3 раунд
Италия
17 авг. 2013, 21:30 МСК
17.08.2013, 21:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
5
Иццо
Армандо Иццо
36
Бремер
Бремер
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
88
Ринкон
Томас Ринкон
8
Базелли
Даниэле Базелли
7
Лукич
Саша Лукич
11
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
30
Джиджи
Коффи Джиджи
-
34
Эйна
Ола Эйна
-
4
Лянко
Лянко
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
23
Мейте
Суалихо Мейте
-
21
Беренгер
Алекс Беренгер
-
80
Адопо
Мишель Адопо
-
20
Эдера
Симоне Эдера
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Торино
5 : 3
Пескара
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Торино
5
Пескара
3
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 0
Торино
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0
Торино
0
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
22:15
Торино
4 : 1
Пескара
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
22:15
Торино
4
Пескара
1
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
21:30
Торино
1 : 2
Пескара
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
21:30
Торино
1
Пескара
2
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0
Торино
2
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
Торино
3 : 0
Пескара
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
Торино
3
Пескара
0
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