Матч завершен
Торино
Турин
Фальке 2
Айети 9
Белотти 15
Льяич 53
Белотти 61
5:3
Матч завершен
Пескара
Пескара
Айети 73
Бенали 75
Бенали 83
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
12 февр. 2017, 17:00 МСК
12.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
22
Оби
Жоэль Оби
45
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
93
Айети
Арлинд Айети
9'
73'
9'
73'
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
25
Лукич
Саша Лукич
56
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Льяич
Адем Льяич
53'
53'
80
9
Белотти
Андреа Белотти
15'
61'
15', 61'
90
14
Фальке
Яго Фальке
2'
2'
90
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
1
Паделли
Даниэле Паделли
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
6
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
19
Итурбе
Хуан Итурбе
31
Бойе
Лукас Бойе
Пескара
мин
16
Бругман
Гастон Бругман
57
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
45
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
7
Верре
Валерио Верре
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
75'
83'
75', 83'
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
9
Кастанос
Григорис Кастанос
27
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
35
Кода
Андреа Кода
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
23
Малоку
Леонардо Малоку
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
13
Мунтари
Салли Мунтари
21
Пепе
Симоне Пепе
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
20
Черри
Альберто Черри