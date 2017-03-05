Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
5 марта 2017, 17:00 МСК
5.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
12
Стоян
Адриан Стоян
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
72
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
99
Сими
Сими
59
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
18
Барберис
Андреа Барберис
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
65
22
Маццителли
Лука Маццителли
90
16
Политано
Маттео Политано
90
10
Матри
Алессандро Матри
82
25
Берарди
Доменико Берарди
72
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
21
Аквилани
Альберто Аквилани
27
Риччи
Федерико Риччи
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса