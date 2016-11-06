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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Пескара
Пескара
0:4
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 12
Пуччарелли 23
Маккароне 44
Сапонара 89
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
6 нояб. 2016, 14:30 МСК
6.11.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
20
Аквилани
Альберто Аквилани
45
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
7
Верре
Валерио Верре
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
57
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
9
Манай
Рей Манай
71
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
3
Бираги
Кристиано Бираги
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
6
Кристанте
Бриан Кристанте
5
Бруно
Алессандро Бруно
27
Петтинари
Стефано Петтинари
30
Мурич
Роберт Мурич
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
89'
89'
90
33
Крунич
Раде Крунич
85
7
Маккароне
Массимо Маккароне
12'
44'
12', 44'
67
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
23'
23'
81
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе