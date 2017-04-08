Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Эль-Каддури 9
1:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Капрари 31
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
8 апр. 2017, 16:00 МСК
8.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
19
Барба
Федерико Барба
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
71
27
Тиам
Маме Тиам
84
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
9'
9'
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
62
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
15
Коста
Андреа Коста
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
5
Маури
Хосе Маури
8
Диуссе
Ассане Диуссе
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
7
Маккароне
Массимо Маккароне
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Пескара
мин
13
Мунтари
Салли Мунтари
62
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
83
Бово
Чезаре Бово
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
68
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
31'
31'
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
37
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
Запасные
31
Биццарри
Альбано Биццарри
35
Кода
Андреа Кода
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
7
Верре
Валерио Верре
16
Бругман
Гастон Бругман
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
20
Черри
Альберто Черри
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич