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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Матри 24
1:3
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 39
Инглесе 56
Инглесе 67
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
12 февр. 2017, 17:00 МСК
12.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
72
16
Политано
Маттео Политано
90
10
Матри
Алессандро Матри
24'
24'
56
25
Берарди
Доменико Берарди
78
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
5
Антеи
Лука Антеи
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
7
Миссироли
Симоне Миссироли
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Кьево
мин
8
Радованович
Иван Радованович
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
45
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
73
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
39'
56'
67'
39', 56', 67'
84
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини