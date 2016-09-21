Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кьево
Верона
Ригони 21
Кастро 40
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 28
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
4
Ригони
Никола Ригони
21'
21'
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
40'
40'
80
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
61
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
70
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
8
Радованович
Иван Радованович
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Сассуоло
мин
32
Дункан
Альфред Дункан
59
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
45
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
10
Матри
Алессандро Матри
21
11
Дефрель
Грегор Дефрель
28'
28'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
22
Маццителли
Лука Маццителли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
16
Политано
Маттео Политано