Матч завершен
Кьево
Верона
Ригони 21
Кастро 40
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 28
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
4
Ригони
Никола Ригони
21'
21'
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
40'
40'
80
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
61
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
70
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
8
Радованович
Иван Радованович
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Сассуоло
мин
32
Дункан
Альфред Дункан
59
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
45
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
55
Летшерт
Тимо Летшерт
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
10
Матри
Алессандро Матри
21
11
Дефрель
Грегор Дефрель
28'
28'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
22
Маццителли
Лука Маццителли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
16
Политано
Маттео Политано