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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Пескара
Пескара
Кампаньяро 23
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кампаньяро 12
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
15 окт. 2016, 19:00 МСК
15.10.2016, 19:00 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
16
Бругман
Гастон Бругман
90
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
35
Кода
Андреа Кода
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
23'
12'
23'
12'
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
26
Виттурини
Давиде Виттурини
54
20
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
45
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
67
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
13
Жупарич
Дарио Жупарич
21
Пепе
Симоне Пепе
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
27
Петтинари
Стефано Петтинари
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
54
8
Баррето
Эдгар Баррето
84
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
69
47
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
92
Тоццо
Андреа Тоццо
5
Додо
Додо
15
Крайнц
Лука Крайнц
13
Перейра
Педро Перейра
21
Чигарини
Лука Чигарини
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
9
Муриэль
Луис Муриэль
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик