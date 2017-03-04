Матч завершен
Сампдория
Генуя
Фернандеш 18
Квальярелла 58
Шик 68
3:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Черри 32
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
4 марта 2017, 20:00 МСК
4.03.2017, 20:00 МСК
суббота
Фабрицио Паскуа
Фабрицио Паскуа
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
18
Прат
Деннис Прат
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
83
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
18'
18'
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
75
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
58'
58'
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
62
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
19
Реджини
Васко Реджини
5
Додо
Додо
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
4
Шимич
Лоренцо Шимич
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
68'
47
Будимир
Анте Будимир
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
35
Кода
Андреа Кода
83
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
7
Верре
Валерио Верре
89
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
20
Черри
Альберто Черри
32'
32'
75
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
13
Мунтари
Салли Мунтари
16
Бругман
Гастон Бругман
36
Кубас
Адриан Кубас
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич