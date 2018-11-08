Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Яя Туре
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 мая 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2010/2011
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Милан
3 : 1
Олимпиакос
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90'