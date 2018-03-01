Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Косово
США
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 15
Сильва 28
Сане 33
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
1 марта 2018, 22:45 МСК
1.03.2018, 22:45 МСК
четверг
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
29
Джака
Гранит Джака
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
21
Чамберс
Калум Чамберс
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
45
Ивоби
Алекс Ивоби
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
3
Данило
Данило
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
72
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
21
Сильва
Давид Сильва
28'
28'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
19
Сане
Лерой Сане
33'
33'
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
82
20
Силва
Бернарду Силва
15'
15'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
24
Стоунс
Джон Стоунс
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
80
Фоден
Фил Фоден
33
Жезус
Габриэль Жезус