Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 15
Сильва 28
Сане 33
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
1 марта 2018, 22:45 МСК
1.03.2018, 22:45 МСК
четверг
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
29
Джака
Гранит Джака
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
21
Чамберс
Калум Чамберс
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
45
Ивоби
Алекс Ивоби
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
3
Данило
Данило
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
72
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
21
Сильва
Давид Сильва
28'
28'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
19
Сане
Лерой Сане
33'
33'
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
82
20
Силва
Бернарду Силва
15'
15'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
24
Стоунс
Джон Стоунс
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
80
Фоден
Фил Фоден
33
Жезус
Габриэль Жезус