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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 40
Мустафи 53
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 5
Агуэро 42
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
2 апр. 2017, 18:00 МСК
2.04.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
46
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
53'
53'
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
77
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
40'
40'
68
17
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
12
Жиру
Оливье Жиру
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
19
Сане
Лерой Сане
5'
5'
90
21
Сильва
Давид Сильва
89
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
46
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
42'
42'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
4
Компани
Венсан Компани
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
42
Туре
Яя Туре
16
Делф
Фабиан Делф
3
Нолито
Нолито