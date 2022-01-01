Арсенал - Манчестер Сити: 01 января 2022 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
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Арсенал - Манчестер Сити: 01 января 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
0 : 1
Манчестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
0
Манчестер Сити
1
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
18.07.2020 18 июля 2020 сб 21:45
Арсенал
2 : 0
Манчестер Сити
18.07.2020 18 июля 2020 сб 21:45
Арсенал
2
Манчестер Сити
0
17.06.2020 17 июня 2020 ср 22:15
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
17.06.2020 17 июня 2020 ср 22:15
Манчестер Сити
3
Арсенал
0
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 19:30
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 19:30
Манчестер Сити
3 : 1
Арсенал
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 19:30
Манчестер Сити
3
Арсенал
1
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Арсенал
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Арсенал
0
Манчестер Сити
2
01.03.2018 01 марта 2018 чт 22:45
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
01.03.2018 01 марта 2018 чт 22:45
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:15
Манчестер Сити
3 : 1
Арсенал
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:15
Манчестер Сити
3
Арсенал
1
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:00
Арсенал
2 : 1
Манчестер Сити
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:00
Арсенал
2
Манчестер Сити
1
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
Арсенал
2 : 2
Манчестер Сити
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 18:00
Арсенал
2
Манчестер Сити
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
Манчестер Сити
2 : 1
Арсенал
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:00
Манчестер Сити
2
Арсенал
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Арсенал
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Манчестер Сити
2
Арсенал
2
21.12.2015 21 дек. 2015 пн 23:00
Арсенал
2 : 1
Манчестер Сити
21.12.2015 21 дек. 2015 пн 23:00
Арсенал
2
Манчестер Сити
1
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 19:00
Манчестер Сити
0 : 2
Арсенал
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 19:00
Манчестер Сити
0
Арсенал
2
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:45
Арсенал
2 : 2
Манчестер Сити
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:45
Арсенал
2
Манчестер Сити
2
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:30
Арсенал
1 : 1
Манчестер Сити
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:30
Арсенал
1
Манчестер Сити
1
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 15:45
Манчестер Сити
6 : 3
Арсенал
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 15:45
Манчестер Сити
6
Арсенал
3
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Арсенал
0 : 2
Манчестер Сити
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Арсенал
0
Манчестер Сити
2
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Арсенал
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Манчестер Сити
1
Арсенал
1

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