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Арсенал VS Манчестер Сити
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Арсенал - Манчестер Сити: 01 января 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Манчестер Сити: 01 января 2022 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав
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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
0 : 1
Манчестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
0
Манчестер Сити
1
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
18.07.2020
18 июля 2020
сб
21:45
Арсенал
2 : 0
Манчестер Сити
18.07.2020
18 июля 2020
сб
21:45
Арсенал
2
Манчестер Сити
0
17.06.2020
17 июня 2020
ср
22:15
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
17.06.2020
17 июня 2020
ср
22:15
Манчестер Сити
3
Арсенал
0
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:30
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
19:30
Манчестер Сити
3 : 1
Арсенал
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
19:30
Манчестер Сити
3
Арсенал
1
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Арсенал
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Арсенал
0
Манчестер Сити
2
01.03.2018
01 марта 2018
чт
22:45
Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
01.03.2018
01 марта 2018
чт
22:45
Арсенал
0
Манчестер Сити
3
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:15
Манчестер Сити
3 : 1
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:15
Манчестер Сити
3
Арсенал
1
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:00
Арсенал
2 : 1
Манчестер Сити
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:00
Арсенал
2
Манчестер Сити
1
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
18:00
Арсенал
2 : 2
Манчестер Сити
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
18:00
Арсенал
2
Манчестер Сити
2
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Манчестер Сити
2 : 1
Арсенал
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Манчестер Сити
2
Арсенал
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Арсенал
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Манчестер Сити
2
Арсенал
2
21.12.2015
21 дек. 2015
пн
23:00
Арсенал
2 : 1
Манчестер Сити
21.12.2015
21 дек. 2015
пн
23:00
Арсенал
2
Манчестер Сити
1
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
19:00
Манчестер Сити
0 : 2
Арсенал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
19:00
Манчестер Сити
0
Арсенал
2
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:45
Арсенал
2 : 2
Манчестер Сити
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:45
Арсенал
2
Манчестер Сити
2
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:30
Арсенал
1 : 1
Манчестер Сити
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:30
Арсенал
1
Манчестер Сити
1
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
15:45
Манчестер Сити
6 : 3
Арсенал
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
15:45
Манчестер Сити
6
Арсенал
3
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
19:00
Арсенал
0 : 2
Манчестер Сити
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
19:00
Арсенал
0
Манчестер Сити
2
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Арсенал
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Манчестер Сити
1
Арсенал
1
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