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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 19
Агуэро 50
Жезус 74
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 65
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
5 нояб. 2017, 17:15 МСК
5.11.2017, 17:15 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
19'
19'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
50'
50'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
33
Жезус
Габриэль Жезус
74'
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
2
Дебюши
Матье Дебюши
10
Уилшир
Джек Уилшир
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
65'
12
Жиру
Оливье Жиру