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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 30
Отаменди 73
Сане 75
3:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
21 окт. 2017, 17:00 МСК
21.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
73'
73'
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
78
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
80
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
30'
30'
76
19
Сане
Лерой Сане
75'
75'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
33
Жезус
Габриэль Жезус
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
84
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
71
11
Вуд
Крис Вуд
20
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
18
Вествуд
Эшли Вествуд
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
10
Барнс
Эшли Барнс