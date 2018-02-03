Матч завершен
Бернли
Бернли
Гудмундссон 82
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Данило 22
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
3 февр. 2018, 15:30 МСК
3.02.2018, 15:30 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
82'
82'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
41
О'Нил
Эйден О'Нил
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
22'
22'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
35
Зинченко
Александр Зинченко
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
42
Туре
Яя Туре