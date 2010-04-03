Матч завершен
Бернли
Бернли
Флетчер 71
1:6
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 4
Беллами 5
Тевес 7
Виейра 20
Адебайор 45
Компани 58
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
3 апр. 2010, 19:30 МСК
3.04.2010, 19:30 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Дафф
Майкл Дафф
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
46
0
Блэйк
Робби Блэйк
46
0
Наджент
Дэвид Наджент
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
71'
71'
80
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Бикей
Андре Бикей
0
Карлайл
Кларк Карлайл
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
0
Корк
Джек Корк
0
Патерсон
Мартин Патерсон
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
67
0
Компани
Венсан Компани
58'
58'
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Виейра
Патрик Виейра
20'
20'
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Беллами
Крейг Беллами
5'
5'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
4'
45'
4', 45'
79
0
Тевес
Карлос Тевес
7'
7'
90
Запасные
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Боята
Дедрик Боята
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
0
Санта Крус
Роке Санта Крус