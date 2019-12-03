Матч завершен
Бернли
Бернли
Брэди 89
1:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 24
Жезус 50
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
3 дек. 2019, 23:15 МСК
3.12.2019, 23:15 МСК
вторник
Составы
Бернли
мин
25
Леннон
Аарон Леннон
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
4
Корк
Джек Корк
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
14
Гибсон
Бен Гибсон
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
89'
10
Барнс
Эшли Барнс
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
12
Анхелиньо
Анхелиньо
90
16
Родри
Родри
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
24'
50'
24', 50'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез