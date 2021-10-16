Манчестер Сити - Бернли: 16 октября 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-

Манчестер Сити - Бернли: 16 октября 2021 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
16 окт. 2021, 17:00 МСК
16.10.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч

Прошлые матчи

03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
0
Манчестер Сити
2
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
5
Бернли
0
22.06.2020 22 июня 2020 пн 22:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
22.06.2020 22 июня 2020 пн 22:00
Манчестер Сити
5
Бернли
0
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:15
Бернли
1
Манчестер Сити
4
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:05
Бернли
0 : 1
Манчестер Сити
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:05
Бернли
0
Манчестер Сити
1
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Манчестер Сити
5
Бернли
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Манчестер Сити
5
Бернли
0
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Манчестер Сити
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 15:30
Бернли
1
Манчестер Сити
1
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 1
Бернли
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Манчестер Сити
4
Бернли
1
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Манчестер Сити
3 : 0
Бернли
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Манчестер Сити
3
Бернли
0
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Бернли
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 18:00
Манчестер Сити
2
Бернли
1
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 15:30
Бернли
1 : 2
Манчестер Сити
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 15:30
Бернли
1
Манчестер Сити
2
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Бернли
1 : 0
Манчестер Сити
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Бернли
1
Манчестер Сити
0
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Бернли
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Манчестер Сити
2
Бернли
2
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
Бернли
1
Манчестер Сити
6
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 3
Бернли
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
3
Бернли
3

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